Esporte Hexa, Hamilton faz história mas vê ameaça jovem para 2020 Britânico chega ao 6º título e se aproxima de Schumacher. Concorrência em 2020 será forte

Pela sexta vez, Lewis Hamilton se sagrou campeão da Fórmula 1. Nesta temporada, o inglês foi mais uma vez protagonista, porém sem o mesmo brilho dos títulos anteriores. Não por acaso precisou de uma corrida a mais para assegurar a conquista. No geral, ele esteve abaixo do esperado na segunda metade do campeonato e, pela primeira vez em sua carreira, passou a sofrer com os...