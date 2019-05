Esporte Hernanes vira dúvida no São Paulo e Arboleda inicia transição

O volante Hernanes virou dúvida no São Paulo para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador tem um incômodo muscular na coxa direita. Hernanes foi titular pela primeira vez com o técnico Cuca no último domingo, diante do Bahia, pelo Brasileirão. Ele vinha retomando a melhor forma ...