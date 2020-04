Esporte Hernanes diz que São Paulo será campeão ou 'vai chegar perto' nesta temporada O elenco tricolor está de férias até o começo de maio, mas existe a possibilidade dos atletas ganharem mais alguns dias de folga

O meia Hernanes e o goleiro Tiago Volpi estão otimistas com o São Paulo para a sequência da temporada. Os dois jogadores participaram de uma "live" com o comentarista Caio Ribeiro e projetaram o que pode acontecer com o time quando as competições voltarem a ser realizadas. Para o meia, a equipe está preparada para ser campeã ou pelo menos brigará pelo título. "A casa...