Esporte Hernán Crespo quer São Paulo protagonista sob seu comando Argentino chega para tentar tirar o São Paulo de uma fila de títulos que já passa de oito anos

O São Paulo apresentou o técnico Hernán Crespo, 45, no início da tarde desta quarta-feira (17), no CT da Barra Funda. O argentino assinou contrato por dois anos e deverá fazer a sua estreia no dia 28 deste mês, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Com uma única conquista no currículo, a última edição da Copa Sul-Americana no comando do Defensa y Justic...