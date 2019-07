Esporte Heróis da natureza entram na reta final da Caminhada Ecológica Na véspera do encontro com o Rio Araguaia, atletas imaginam sensações sobre o desfecho da odisseia vivida nos últimos dias

Neste sábado (20), a partir das 17h40, os atletas da 28ª Caminhada Ecológica finalmente vão se encontrar com as águas do Rio Araguaia, no porto de Aruanã, após 310km e cinco dias de dores, lesões, calor durante o dia e frio nas madrugadas. Para os mais experientes, que participaram do projeto mais de uma vez, será um reencontro. Para oito estreantes, será a primeira sens...