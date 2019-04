Esporte Herói improvável dá vitória ao Goiás sobre o Flu Em jogo marcado pelo uso do VAR e apagão, Goiás bate Flu (1 a 0), no Maracanã, em retorno à elite

Após mais de três anos, o Goiás voltou a marcar um gol na Série A do Brasileiro. Gol que veio em um momento crucial para o time iniciar sua jornada na competição. Dos pés de um herói improvável, o time esmeraldino venceu o Fluminense, jogando no Maracanã, pelo placar de 1 a 0, neste domingo (28) com gol de Rafael Vaz, no final do segundo tempo. Dos times que subiram par...