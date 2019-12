Esporte Henrique lamenta derrota do Cruzeiro e admite: 'Não depende só de nós' Único a dar entrevista após perder para o Vasco, volante do clube mineiro chora e prevê jogo difícil contra o Grêmio

O semblante dos jogadores do Cruzeiro após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, traduziu bem a situação do clube na tabela de classificação. Alguns atletas, como o lateral Orejuela, deixaram o gramado chorando. O volante Henrique foi o único a dar entrevista para a imprensa e não conseguiu conter as lágrimas. ...