Esporte Henrique, do Cruzeiro, recebe alta e se recupera em casa, após acidente de carro Na última sexta-feira, Henrique dirigia uma Land Rover quando perdeu o controle e despencou de uma altura de 200 metros no Mirante do Jabotá, em Brumadinho

O volante Henrique, do Cruzeiro, teve alta do hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde estava internado desde sexta-feira, quando sofreu um acidente de carro. De acordo com as informações do clube, o atleta continuará o tratamento em casa e deve retornar aos treinamentos na Toca da Raposa 2 em breve. Não há previsão para recuperação total do atleta. "Nosso atleta...