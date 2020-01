Esporte Henrique Almeida chega ao Goiás para reeditar parceria com técnico Ney Franco Atacante de 28 anos reencontra treinador, com quem já trabalhou no Coritiba e na seleção brasileira sub-20. Expectativa é de buscar títulos

Uma das contratações para a temporada, o atacante Henrique Almeida foi apresentado pelo Goiás nesta segunda (20). O jogador de 28 anos assinou com o clube esmeraldino até o final de 2020, por indicação do técnico Ney Franco, com quem trabalhou na seleção brasileira sub-20 e no Coritiba "Por onde passamos, tivemos bons momentos. Espero que se repita nesse ano. O torc...