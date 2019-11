Esporte Henríquez elogia Luxemburgo no Vasco e quer vitória para atrapalhar o Flamengo Clássico será na quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã

Ainda sonhando com uma vaga na Copa Libertadores e disposto a acabar de vez com qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco encara o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, em jogo adiantado da 34.ª rodada, em busca da vitória para também atrapalhar os planos do rival, que está muito próximo da conquista do título. Titular...