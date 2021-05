Esporte Henan será titular no ataque do Vila Nova contra Aparecidense Técnico Wagner Lopes opta por artilheiro do Tigre em 2020 para começar partida contra o Camaleão

Uma dúvida para a escalação do Vila Nova contra a Aparecidense foi sanada pelo técnico Wagner Lopes. O centroavante da equipe no duelo de ida das quartas de final, nesta quarta-feira (5), às 20h30, será Henan. Artilheiro do Vila Nova na temporada passada com 12 gols, Henan voltou a balançar as redes na vitória sobre o Anápolis, por 3 a 1, no OBA. O atacante ganhou...