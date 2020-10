Esporte Henan marca dois, e Vila Nova vence Jacuipense em Salvador Tigre vence a primeira partida fora de casa na Série C e fecha o 1º turno da fase de classificação na vice-liderança do Grupo A

No duelo felino por um lugar na faixa de classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, O Tigre levou a melhor sobre o Leão. Em Salvador, o Vila Nova venceu a primeira partida como visitante na competição ao superar o Jacuipense, por 3 a 0, nesta segunda-feira (5), no Estádio de Pituaçu. O nome da partida foi o atacante Henan, que marcou dois gols, e...