Esporte Heat elimina Celtics e disputará final da NBA contra Lakers de LeBron Primeiro jogo da grande final da NBA entre Heat e Lakers acontece nesta quarta-feira (30), a partir das 22h

O Miami Heat não deu chances para o Celtics forçar o jogo 7 e venceu a equipe de Boston por 125 a 113, em jogo realizado na noite deste domingo (27) na "bolha" da NBA, na final da Conferência Leste. Com o resultado, o time da Florida terá na finalíssima do torneio o Los Angeles Lakers, do "ex" LeBron James, que eliminou o Denver Nuggets também no último fim de semana. O destaq...