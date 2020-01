Esporte He-man fica! Goiás renova com Rafael Moura para 2020 Atacante de 36 anos renova por mais uma temporada e voltará a jogar a Sul-Americana pelo alviverde

Autor de nove gols na Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante Rafael Moura permanecerá no Goiás para a temporada 2020. O jogador de 36 anos acertou a renovação de contrato com a diretoria esmeraldina, que confirmou o negócio nesta segunda-feira (6). O novo vínculo é válido por um ano. Apesar do interesse de clube e jogador na permanência para 2020, as duas p...