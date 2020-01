Esporte He-Man aguarda ‘novela Michael’ e pode ser único a sobrar do ataque titular de 2019 Em entrevista, Rafael Moura elogia colega de ataque, que pode ser negociado com o Flamengo: "Não é bobo e não vai aceitar qualquer coisa"

Do trio de ataque, que fez sucesso em 2019, o Goiás pode ficar apenas com Rafael Moura em 2020. O uruguaio Leandro Barcia não acertou a permanência e foi anunciado pelo Sport, enquanto Michael é cobiçado pelo Flamengo, que já se reuniu com a equipe goiana e negocia para ter o jogador. “Vamos aguardar a novela Michael. Sabemos que a saída é iminente, pela proposta ser bo...