Esporte Hazard evita confirmar sua saída do Chelsea, mas avisa: 'Creio que foi um adeus'

Logo depois de ser o grande nome da vitória por 4 a 1 sobre o Arsenal, nesta quarta-feira, em Baku, no Azerbaijão, onde marcou dois gols e deu uma assistência para garantir ao Chelsea a conquista do seu segundo título da Liga Europa, o meia Eden Hazard evitou confirmar a sua saída do clube inglês, mas deixou claro que está muito próximo de se despedir da equipe londrina. ...