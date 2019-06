Esporte Hazard é oficializado como reforço do Real Madrid e acerta por cinco temporadas O Real não divulgou valores da negociação, mas veículos da mídia espanhola noticiaram que o clube madrilenho desembolsará 100 milhões de euros (cerca de R$ 436,6 milhões, pela cotação atual)

Depois de uma passagem de sete anos pelo Chelsea, o meia-atacante Eden Hazard foi oficializado nesta sexta-feira como novo reforço do Real Madrid. O craque belga acertou um contrato de cinco temporadas com o clube espanhol após ter sido o grande nome do clube inglês na final da última Liga Europa, na semana passada, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o...