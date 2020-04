Esporte 'Haverá prejuízo, mas não acredito que será grande', diz presidente do COB Paulo Wanderley admite que a previsão de despesas com o evento (R$ 40 milhões) inevitavelmente será ajustada para cima

O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 para 2021 foi comemorado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), mas vai custar caro. O presidente da entidade, Paulo Wanderley, admite que a previsão de despesas com o evento (R$ 40 milhões) inevitavelmente será ajustada para cima e que seu maior adversário no momento é o dólar, que não para de subir por causa da pandemia d...