Esporte Hat-trick de Luiz Adriano embala Palmeiras na vitória sobre o Fluminense Atacante marca três vezes e confirma reação alviverde na Série A do Campeonato Brasileiro após chegada de Mano Menezes

Mano Menezes havia estreado no comando do Palmeiras em Goiânia no sábado, com a virada sobre Goiás (2 a 1). Nesta terça-feira (10), no primeiro jogo diante da torcida alviverde, na Arena Palmeiras, o treinador e o time comandado por ele conquistaram a segunda vitória na Série A, com destaque para o hat-trick (três gols) do atacante Luiz Adriano, em jogo atrasado da 16ª...