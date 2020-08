Esporte Harlei Menezes se vê mais preparado para novo desafio no Goiás Ex-goleiro coloca rejeição da torcida de lado e promete trabalho e diálogo para construir time forte na disputa da Série A

O ex-goleiro Harlei Menezes, de 48 anos, iniciou sua terceira passagem como diretor de futebol do Goiás. O ex-jogador acredita que está mais experiente e mais preparado para o desafio após passar por qualificação e vivenciar outras áreas do clube. Recentemente, Harlei ocupava a função de assessor do presidente Marcelo Almeida e chefiou a montagem do time de futebol f...