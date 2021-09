Esporte Harlei avalia Goiás na Série B e vê seu futuro no clube Vice de futebol alerta para dificuldades e diz querer recuperar alviverde em campo e nas finanças

Com nova chance de chefiar o futebol do Goiás, agora como vice-presidente do clube, Harlei Menezes trabalha para devolver o time esmeraldino à Série A do Campeonato Brasileiro. Ídolo do clube, o ex-goleiro ainda precisa lidar com rejeição da torcida e com olhares críticos sobre seu trabalho, mas vive momento de calmaria dentro da Serrinha e vê o time montado por ele no cami...