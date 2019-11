Esporte Hansen brilha novamente, marca três e classifica Holanda contra Nigéria Atacante holandês, do Ajax, foi o nome da classificação sobre pentacampeã

A Copa do Mundo Sub-17 não terminou, mas Sontje Hansen já anotou seu nome na história da competição. O camisa 7 decidiu mais uma vez para classificar a Holanda. Na noite desta terça (05), a Laranja Mecânica bateu a Nigéria por 3 a 1, no Estádio Olímpico, em Goiânia, com hat-trick do atleta do Ajax (HOL), que assumiu a artilharia isolada do torneio, com 5 gols. Campeã ...