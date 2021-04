Esporte Handebol brasileiro conhece adversários na Olimpíada de Tóquio A seleção masculina, qualificada com o segundo lugar no pré-olímpico de Montenegro, após vitória dramática diante do Chile, medirá forças com a arquirrival Argentina no Grupo A

As seleções brasileiras masculina e feminina de handebol conheceram nesta quinta-feira (1º) os adversários na fase de grupos dos respectivos torneios na Olimpíada de Tóquio (Japão). As partidas estão programadas para serem realizadas no Yoyogi National Gymnasium, na capital japonesa, entre 24 de julho e 8 de agosto. As informações são da Agência Brasil. Entre as mulheres...