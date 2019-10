Esporte Hamilton vence GP do México, mas Bottas vai ao pódio e adia o 6º título do inglês Britânico deve confirmar o hexacampeonato no próximo domingo, nos Estados Unidos

Pentacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton venceu o GP do México neste domingo (27) e encaminhou a conquista de seu sexto título na categoria máxima do automobilismo. O piloto inglês teve atuação brilhante para administrar o desgaste de pneus no Autódromo Hermanos Rodríguez e subiu ao pódio pela 100ª vez com a Mercedes. O segundo colocado foi o tetracampeão Sebastian V...