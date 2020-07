Esporte Hamilton vence GP da Estíria e Mercedes faz dobradinha O campeão chegou à 89ª vitória na carreira e agora está a seis de igualar Michael Schumacher, o maior vencedor da história da categoria

Soberano e dominante, Lewis Hamilton sobrou no GP da Estíria da Fórmula 1. Neste domingo (12), o hexacampeão mundial liderou de ponta a ponta a corrida no circuito Red Bull Ring de Spielberg, na Áustria, e venceu a prova com autoridade, sem sustos, recuperando-se do quarto lugar na primeira etapa da temporada. Ele anotou o tempo de 1h22min50s683. Valtteri Bottas cheg...