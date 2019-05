Esporte Hamilton vence GP da Espanha e Mercedes alcança a 5ª dobradinha seguida na F-1 Próxima corrida da Fórmula 1, a sexta da temporada, será o GP de Monaco, daqui a duas semanas

Lewis Hamilton é o novo líder do Mundial de Construtores da Fórmula 1. O piloto superou o companheiro de equipe Valtteri Bottas no circuito de Montmeló, em Barcelona, para vencer o GP da Espanha neste domingo e retomar a liderança do campeonato. A Mercedes, com mais um ótimo desempenho de seus pilotos, ampliou sua soberania ao conquistar a sua quinta dobradinha ...