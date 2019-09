Esporte Hamilton vê manobras irregulares e critica comissários por não punirem Leclerc Para o pentacampeão mundial, os comissários falharam ao não imporem uma sanção ao adversário devido aos supostos excessos na hora de fechar a passagem quando os dois lutavam por posição

Mesmo admitindo a superioridade da Ferrari neste domingo em Monza, Lewis Hamilton, da Mercedes, fez críticas aos comissários do GP da Itália de Fórmula 1 por não terem imposto uma punição ao vencedor da prova, Charles Leclerc, depois de o piloto da equipe italiana ter dificultado, de acordo com o inglês, as suas tentativas de ultrapassagem de forma irregular. Para o ...