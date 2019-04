Esporte Hamilton vê Leclerc com talento 'ofuscado' na Ferrari ao ser escudeiro de Vettel O britânico comparou a situação de Leclerc com a que ele próprio viveu em sua temporada de estreia pela McLaren, em 2007, quando fez parceria na equipe inglesa com o então atual bicampeão Fernando Alonso

Atual líder do Mundial de Fórmula 1 com a Mercedes, Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira (25) que o talento do rival Charles Leclerc está sendo "ofuscado" pelo fato de o jovem piloto monegasco de 21 anos ter passado a formar dupla com Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo, na Ferrari, a partir deste ano na categoria máxima do automobilismo. Agora com a exper...