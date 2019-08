Esporte Hamilton supera Verstappen e lidera 1º treino livre da Fórmula 1 na Hungria

Dominante na temporada 2019 da Fórmula 1, Lewis Hamilton tentou demonstrar logo no primeiro treino livre para o GP da Hungria que o decepcionante resultado do último fim de semana na Alemanha não deverá mudar esse roteiro. Para isso, nesta sexta-feira, no Hungaroring, o piloto britânico da Mercedes liderou a atividade inicial preparatória para a 12ª das 21 etapas do c...