Esporte Hamilton supera Bottas no final, bate o recorde da pista e faz a pole em Mônaco Inglês se beneficia de desempenho ruim de monegasco. Confira o grid de largada do GP de Mônaco

Líder do Mundial de Construtores da Fórmula 1, Lewis Hamilton conquistou sua segunda pole na temporada. Ele cravou 1min10s166, o recorde do circuito de rua de Montecarlo, para superar seu companheiro de Mercedes Valtteri Bottas no treino de classificação neste sábado e largar em primeiro no GP de Mônaco, em que busca a sua quarta vitória no ano. "Essa pole signif...