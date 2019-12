Esporte Hamilton sobra em Abu Dabi e encerra a temporada da Fórmula 1 com vitória O inglês da Mercedes ostenta 84 vitórias em sua carreira e está agora a sete de igualar Schumacher

O hexacampeão Lewis Hamilton passeou neste domingo ao vencer de ponta a ponta o GP Abu Dabi, a última corrida do ano, para fechar a temporada de 2019 da Fórmula 1 com mais uma vitória e ficar perto de igualar o recorde de triunfos do alemão Michael Schumacher. O inglês da Mercedes ostenta 84 vitórias em sua carreira e está agora a sete de igualar Schumacher, o maio...