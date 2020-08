Esporte Hamilton, Serena Williams e Aubameyang homenageiam Chadwick Boseman Protagonista do filme Pantera Negra, ator morreu nesta sexta (28) vítima de câncer no cólon

Esportistas de várias partes do mundo prestaram homenagens neste sábado (29) ao ator Chadwick Boseman, 43, protagonista do filme "Pantera Negra", que morreu nesta sexta-feira (28), vítima de um câncer de cólon. O piloto inglês Lewis Hamilton, por exemplo, cruzou os braços sobre o peito, em referência ao gesto eternizado no filme da Marvel, após conquistar a pole...