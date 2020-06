Esporte Hamilton se disfarça e vai às ruas de Londres participar de ato contra o racismo Ato ocorreu nos arredores do Hyde Park, um dos principais pontos turísticos de Londres

O hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton participou neste domingo (21), em Londres, de um protesto contra o racismo. O ato organizado após a repercussão do assassinato do norte-americano George Floyd, um homem negro, no fim de maio, pela polícia, reuniu milhares de pessoas na capital britânica e contou com a presença do piloto da Mercedes, que se disfarçou c...