Esporte Hamilton prevê evolução em Silverstone após perder hegemonia na Áustria Depois de oito provas consecutivas de domínio nesta temporada, Mercedes não venceu e inglês espera se recuperar neste final de semana

Depois de oito provas consecutivas de domínio nesta temporada da Fórmula 1, a Mercedes perdeu a sua hegemonia no último dia 30 de junho, quando o holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a vitória no GP da Áustria de maneira espetacular, em Spielberg, onde a segunda posição ainda ficou com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Nesta quinta-feira, em Silverstone, a...