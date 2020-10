Esporte Hamilton passa Schumacher e se isola como recordista de vitórias na F-1 Em Portugal, inglês da Mercedes vence pela 92ª vez na carreira e se aproxima do hepta

Lewis Hamilton, 35, tornou-se neste domingo (25) o maior vencedor de corridas da história da F-1 de forma isolada. Com o primeiro lugar no GP de Portimão, o piloto inglês da Mercedes chegou à 92ª vitória na carreira e agora é o líder absoluto nesse quesito. Há duas semanas, em Nürburgring, ele havia igualado o então recorde de 91 triunfos do alemão Michael Schuma...