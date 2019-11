Esporte Hamilton mostra fome de conquista e lidera treino livre nos EUA Fórmula 1

Lewis Hamilton mostrou estar disposto a ganhar o seu sexto título mundial neste domingo, no GP dos Estados Unidos, após registrar o melhor tempo no segundo treino livre de nesta sexta-feira (1º), no circuito de Austin, no Texas. O piloto da Mercedes fez a volta mais rápida em 1min33s232, seguido pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que ficou a 0s301 do líder, e pel...