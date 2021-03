Esporte Hamilton luta até o fim e bate Verstappen no GP do Bahrein de F1 Piloto da Red Bull sai na frente neste domingo (28) na estreia da temporada 2021

O atual campeão Lewis Hamilton, da Mercedes, abriu a temporada 2021 da F1 com vitória no GP do Bahrein neste domingo (28). O inglês superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou em primeiro e terminou a corrida na segunda posição. O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, completou o pódio. A três voltas do fim, Verstappen chegou a ultrapassar Hamilt...