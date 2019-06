Esporte Hamilton lidera primeiro treino livre na Áustria; Vettel surpreende e fica em 2º Com pneus macios, o inglês fez o tempo de 1min04s838 na melhor de suas 34 voltas na primeira atividade na pista do circuito de Spielberg

O inglês Lewis Hamilton continua insuperável na Fórmula 1. Foi só a primeira atividade na pista do circuito de Spielberg, o Red Bull Ring, mas o piloto da Mercedes, pentacampeão mundial e atual líder da temporada de 2019, foi nesta sexta-feira (28) o mais rápido da primeira sessão de treinos livres para o GP da Áustria, a nona etapa do campeonato. Com pneus macios, f...