Esporte Hamilton lidera 1ª sessão de treinos do GP da Hungria, dominada pela Mercedes Nos primeiros treinos livres, os motores Mercedes dominaram os testes. Além de Hamilton, Bottas, Sergio Perez e Lance Stroll - os dois últimos da Racing Point - ficaram entre os primeiros colocados

Em um circuito no qual é recordista de vitórias, com 7 em 13 oportunidades, Lewis Hamilton liderou os primeiros treinos livres e começou o final de semana do GP da Hungria na frente. Mas a diferença entre ele e o companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, líder do campeonato, foi pequena: Hamilton fez 1min16s003, enquanto o finlandês marcou 1min16s089. A terceira coloca...