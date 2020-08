Esporte Hamilton leva susto, mas vence GP da Grã-Bretanha com pneu estourado Com a vitória em casa, o piloto da Mercedes abriu vantagem na liderança do Mundial de Pilotos, com 88 pontos. A próxima etapa será realizada no próximo domingo, também em Silverstone

Com drama na volta final, o britânico Lewis Hamilton dominou o GP da Inglaterra e conquistou neste domingo (2), em Silverstone, a terceira vitória consecutiva na temporada de Fórmula 1. Apesar do domínio ao longo de toda corrida, um problema no pneu fez com que Hamilton arrastasse a Mercedes na volta final, permitindo uma aproximação perigosa do segundo colocado Max Ve...