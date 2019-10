Esporte Hamilton lamenta jejum de poles na Fórmula 1 Troféu do campeonato ficou um pouco mais longe na Cidade do México em razão do desempenho abaixo do esperado do piloto no treino classificatório

Com chances de sacramentar o título da temporada neste domingo, Lewis Hamilton largará em quarto lugar no GP do México de Fórmula 1. E vai precisar de uma combinação de resultados para conquistar o hexacampeonato. O troféu, contudo, ficou um pouco mais longe na Cidade do México em razão do seu desempenho abaixo do esperado no treino classificatório. Com 64 pontos d...