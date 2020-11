Esporte Hamilton garante 98ª pole position da carreira no GP do Bahrein O inglês, que já garantiu o título da F-1 - seu heptacampeonato, fez o tempo de 1min27s264

Assim como na sessão de treinos livres mais representativa do GP do Bahrein, que aconteceu na sexta-feira (27), Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido e garantiu sua 98ª pole position da carreira no Oriente Médio, neste sábado. O inglês, que já garantiu o título da F-1 - seu heptacampeonato, fez o tempo de 1min27s264. A Mercedes fechou a primeira fila, com Valtte...