Esporte Hamilton ganha 91º GP na F-1 e iguala recorde de vitórias de Schumacher Marca que parecida ser insuperável foi igualada pelo Inglês da Mercedes na Alemanha, país de origem de Schumi

Na temporada em que caminha a passos largos para igualar o recorde de títulos de Michael Schumacher, o hexacampeão Lewis Hamilton alcançou neste domingo (11), no GP de Eifel, em Nurburgring, na Alemanha, outra das grandes marcas que até hoje eram ostentadas apenas pelo alemão na F-1: 91 vitórias. Depois de largar em segundo, o piloto da Mercedes ganhou a posição do com...