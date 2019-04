Esporte Hamilton festeja 'resultado fantástico' e Bottas lamenta: 'Perdi na largada' O Grande Prêmio da China foi a corrida de número 1000 da história da categoria

A Mercedes emplacou neste domingo a terceira corrida seguida com os seus dois pilotos terminando na primeira posição, mas Lewis Hamilton e Valtteri Bottas exibiram sentimentos distintos ao comentarem os seus desempenhos no GP da China de Fórmula 1, que terminou com vitória do britânico e com o finlandês em segundo lugar em Xangai. "Não foi o mais forte dos finais ...