Esporte Hamilton faz melhor tempo, mas Bottas largará em 1° na Turquia Britânico vai perder dez posições no grid de largada por causa de uma troca parcial do motor

Marcado por incertezas e um vai e vem da chuva, o treino classificatório do GP da Turquia, realizado na manhã deste sábado (9), teve Lewis Hamilton (Mercedes) fazendo o melhor tempo do Q3. Apesar disto, o britânico vai perder dez posições no grid de largada por causa de uma troca parcial do motor. A pole, portanto, ficou com Valteri Bottas, também da Mercedes, dono d...