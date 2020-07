Esporte Hamilton esclarece que criticou toda a Fórmula 1 por silêncio sobre o racismo Hexacampeão mundial disse que a categoria não faz o suficiente para ser mais igualitária

Às vésperas do início da temporada de 2020 da Fórmula 1, com a realização do GP da Áustria neste final de semana, o assunto racismo ainda repercute nos bastidores. Nesta quinta-feira (2), o inglês Lewis Hamilton fez um esclarecimento sobre suas críticas feitas em maio à categoria pelo silêncio durante protestos antirracistas nos Estados Unidos. O que parecia um ataque e...