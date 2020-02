Esporte Hamilton e Messi dividem prêmio, Biles é bicampeã e brasileiros passam em branco no Laureus No total, a ginasta norte-americana Simone Biles soma três Laureus, em três indicações. Evento foi marcado por homenagem a Kobe Bryant

Em evento marcado por homenagem a Kobe Bryant e por um resultado incomum, o prêmio Laureus celebrou nesta segunda-feira, em Berlim, na Alemanha, os talentos do inglês Lewis Hamilton e do argentino Lionel Messi, que empataram na disputa de Melhor Atleta Masculino. A igualdade em número de votos é inédita na história do chamado 'Oscar do esporte'. No feminino, quem levou f...