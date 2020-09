Esporte Hamilton diz que não vai desistir de ativismo; F1 pode coibir manifestações Hamilton tem tido todo o apoio da equipe Mercedes em suas manifestações. O chefe da equipe, Toto Wolff, disse que isso vai continuar

O piloto Lewis Hamilton usou suas mídias sociais nesta terça-feira (15) para deixar claro que não vai deixar de se manifestar contra injustiças, depois que a Federação Internacional de Automobilismo demonstrou incômodo com o fato de o hexacampeão do mundo e líder do atual campeonato ter usado no grid e no pódio uma camiseta em que pedia a prisão de policiais envolvidos n...