Esporte Hamilton defende GP do Brasil em São Paulo: 'Não precisamos derrubar árvores' Vegano, Hamilton passou a adotar nos últimos meses uma postura mais preocupada com o meio ambiente

Prestes a voltar a pilotar no Autódromo de Interlagos, na sexta-feira, o inglês Lewis Hamilton defendeu nesta quarta-feira a permanência do GP do Brasil de Fórmula 1 em São Paulo. Surpreso com a possibilidade de a corrida ser transferida para o Rio de Janeiro, em 2021, o hexacampeão disse ser contra a mudança porque envolveria a derrubada de árvores, na Floresta do Camboatá, em Deodoro. "É a primeira...