Esporte Hamilton dá o troco em Bottas e fecha dia de treinos na frente na Itália Os carros voltam à pista para o último treino livre neste sábado (5) de manhã, a partir das 7h da manhã pelo horário de Brasília, antes da classificação, que começa às 10h

Depois de ficar dois décimos atrás do companheiro Valtteri Bottas no primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Itália, Lewis Hamilton devolveu os mesmos dois décimos na segunda e mais importante sessão desta sexta-feira (4): o líder do campeonato fez o tempo de 1min20s192 e foi 0s262 mais veloz que Bottas. Assim como no treino da manhã em Monza,...